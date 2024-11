Grupo com mais de 50 homens armados invade terras em ramal no Acre e moradores temem ‘banho de sangue’

Um coletivo anônimo de pessoas fez uma denúncia exclusiva ao ContilNet sobre um grupo armado que teria invadido parte do Seringal Sacado, no Ramal da Nova Olinda, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo uma das denunciantes, os invasores abordaram pessoas que estavam indo em direção às suas propriedades, fazendo ameaças com armas em mãos.

“Os meninos foram pra propriedade deles, e eles abordaram lá no ramal, armados, com arma na cintura, outro dentro da mata, apontando arma, isso não tá certo não, isso vai dar uma tragédia”, diz em áudio.

Além disso, segundo ela a polícia já sabe do ocorrido, pois foram feitas mais de 30 denúncias, e que a organização está sendo omissa com o caos. “Foram mais de 30 denúncias feitas, tem mais de um mês já, uns 45 dias”, conta.

Os denunciantes contam ainda que a situação se iniciou após uma visita do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no local.

De acordo com informações encaminhadas ao ContilNet, o grupo conta com três líderes e mais de 50 homens armados, além disso, afirmaram que os integrantes do grupo fazem uso de entorpecentes. A denúncia revelou ainda que parte do grupo teria vindo até de outros estados, como Rondônia.

Ainda segundo os denunciantes, um homem identificado como “Vagner” seria um dos líderes do bando, sendo o mais agressivo com a população, ameaçando moradores e transeuntes do local.

“Vagner é um dos cabeças e fala que a polícia não tem moral sobre ele, diz que o documento que temos da terra ele compra até com 20 reais”, disseram.