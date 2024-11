Homem é atingido com facada no pescoço enquanto dormia próximo a escola de Rio Branco

Um homem em situação de rua, identificado como Francisco Justino de Morais Neto, 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio com um golpe de faca no pescoço, na madrugada deste sábado (16), enquanto dormia próximo à Escola Neutel Maia, localizada na Avenida Nações Unidas, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações da própria vítima, ele estava dormindo nas proximidades da Escola Neutel Maia quando sentiu o golpe de faca no pescoço. Assustado, o homem conseguiu correr até o pronto-socorro de Rio Branco, que fica a cerca de 500 metros do local do crime. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A vítima deu entrada no setor de Traumatologia com um sangramento ativo na região do pescoço. O corte provavelmente atingiu veias ou alguma artéria importante. Após avaliação médica, o estado de saúde foi classificado como grave, e ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do pronto-socorro.

Nesta ocorrência, a Polícia Militar não foi acionada, o Samu também não foi chamado e a Polícia Civil não investigará o caso.