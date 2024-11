Homem é atropelado, tem cabeça decepada e é confundida com enfeite de Halloween

Um homem de 74 anos morreu após ser atropelado por um ônibus na cidade de Cowgate, em Edimburgo, na Escócia. Durante o acidente, sua cabeça foi confundida com uma decoração de Halloween por frequentadores do local.

De acordo o jornal The Telegraph, o acidente aconteceu por volta das 19h25 desse sábado (2), quando o idoso foi atingido pelo ônibus. O impacto foi tão violento que a cabeça da vítima se desprendeu do corpo e acabou sendo deixada na rua. Sem perceberem a gravidade da situação, frequentadores de bares próximos inicialmente confundiram o que viram com um adereço de Halloween, devido à proximidade da data e às decorações temáticas comuns nessa época do ano.

Conforme uma testemunha, várias pessoas acharam que se tratava de uma brincadeira e chegaram a pegar o objeto. A confusão deu lugar ao horror quando os pedestres perceberam que a “decoração” era, na verdade, parte de um trágico acidente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que algumas pessoas, em estado de choque, largam a cabeça e alertam outros pedestres sobre o ocorrido.