Homem é perseguido e espancado com golpes de ripa no rosto em via pública

Wulielson Cardoso de Oliveira, 37 anos, foi vítima de uma agressão física na noite deste domingo (3), em uma rua do Conjunto Pedro Rosendo, em Rio Branco.

Segundo informações de um tio da vítima, Wulielson estava participando de uma bebedeira entre amigos, em determinado local, quando acabou mexendo com “pessoas erradas”. Em seguida, foi perseguido e levado até uma área de mata, onde foi brutalmente espancado com golpes de ripa no rosto, o que resultou em uma laceração no nariz. Com muito esforço, conseguiu chegar até o meio da rua, se deitou e pediu ajuda a populares. Após a ação, os suspeitos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância básica foi enviada. Wulielson recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não foi acionada.