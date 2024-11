Homem é picado por cobra e resgatado às pressas com fortes dores

Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após ter sido picado por uma cobra no Ramal Berlim, no município de Feijó. A ocorrência aconteceu por volta das 18h, no dia 18 de novembro.

Devido às fortes chuvas, o acesso ao ramal estava bastante comprometido, tornando o trajeto difícil. Após percorrer cerca de 10 quilômetros, a guarnição chegou à chácara do homem, onde ele estava deitado em uma rede e relatava intensas dores no local da picada, abaixo do joelho.

O homem, identificado como Francisco, foi conduzido ao hospital da cidade após ser transportado por um quadriciclo pela equipe do Corpo de Bombeiros até um local onde a ambulância aguardava o paciente.