O crime aconteceu na última quinta-feira (14), quando o suspeito, sob o efeito de álcool e drogas, arrombou a porta da casa da ex-esposa e a agrediu. A mulher conseguiu fugir para São Paulo, onde se abrigou na casa de familiares. Ele foi preso quatro dias depois.

As investigações apontaram que o homem tinha uma cópia da chave da casa da ex-esposa e costumava invadir a casa para furtar objetos que, em seguida, eram trocados por drogas. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul pediu a prisão do suspeito e conseguiu prendê-lo preventivamente.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional.