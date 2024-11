Homem mata a mãe e se entrega em delegacia

Um homem de 37 anos foi preso depois de matar a mãe a facadas na noite desta segunda-feira (4), em Campinas, interior de São Paulo, e se entregar na delegacia. Ele se apresentou aos policiais com a filha de sete meses no colo.

A vítima foi identificada como Aldeni Costa Silva Soares, 61. O crime aconteceu, segundo o suspeito disse em depoimento, porque a mãe não concordava que ele criasse a filha de sete meses na casa dela.

O suspeito morava com a mãe, em um apartamento no bairro Dom Bosco, na região do Taquaral, havia um ano.

Segundo o boletim de ocorrência, após o crime, o suspeito foi até o 1º DP, levando a filha no colo, e confessou o crime.

A Polícia Militar foi até a residência da família encontrou a vítima caída do quarto. Ela diversos ferimentos a faca no pescoço, ombros, costas e peito.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte no local.

De acordo com o registro policial, os vizinhos não ouviram qualquer barulho que indicasse briga no dia do crime. No sábado (2), no entanto, moradores se queixaram de uma forte discussão entre mãe e filho, segundo o síndico.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito afirmou que tem histórico de uso de drogas e medicamentos psiquiátricos. A criança, disse ele ainda, é fruto de um relacionamento com uma mulher que ele conheceu em uma rede social. Ele disse à polícia que a mãe da criança também seria usuária de drogas.

Ele chorou muito em depoimento, segundo relato da polícia, e nem conseguia falar o nome da mãe. A vítima foi identificada por meio dos documentos dele.

O Conselho Tutelar foi acionado e a criança foi entregue para a tia, irmã do suspeito.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que a faca usada no crime foi apreendida. Foi solicitada perícia ao local e o caso registrado como ameaça, violência doméstica e feminicídio no Plantão da 2ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Campinas.

O homem foi preso em flagrante e deve passar por audiência e custódia nesta terça-feira (5).