Homem mata esposa a facadas na frente das filhas após briga em bar

Uma mulher de 39 anos, identificada como Márcia Nogueira de Pádua, foi assassinada a facadas pelo marido na madrugada desta quarta-feira (10), em Colniza, interior de Mato Grosso, após uma briga em um bar.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu dentro da casa da vítima, na presença das duas filhas do casal, de 18 e 9 anos.

A Polícia Militar foi acionada após uma criança ser vista gritando na rua. Ao chegar no local, os policiais encontraram Márcia caída perto do portão da casa, com muito sangue ao redor.

As filhas relataram que o pai, após discutir com a mãe, a esfaqueou. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas a morte de Márcia foi confirmada no local.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu de motocicleta e está sendo procurado pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, familiares e amigos manifestaram pesar pela perda de Márcia. O irmão da vítima, Márcio Nogueira, publicou uma foto de luto.