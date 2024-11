De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito foi visto fugindo nas proximidades do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), enquanto carregava a cabeça da vítima em uma mochila.

Durante a abordagem policial, ele resistiu à prisão, utilizando rojões contra os agentes, que reagiram e dispararam contra o homem, atingindo sua perna. O suspeito foi detido e levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Cidade da Esperança, na zona oeste da capital.

Leia a reportagem completa no Portal T5.