Homem morre após descarga elétrica durante manutenção de cabos de energia

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços para concessionária de energia elétrica do estado. A vítima realizava reparações em cabos elétricos que havia se rompido próximo a ponte sobre o rio Corumbiara no momento do acidente. Após a descarga elétrica, o trabalhador foi socorrido pelo parceiro de trabalho ainda com vida.