Homem é encontrado morto esmagado pelo próprio caminhão no interior do Acre

Um homem, identificado apenas como “Jabota”, morreu neste sábado (9), após um acidente no ramal da Funtac, no km 30 do ramal do Espinhara, localizado na BR-364, sentido Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi encontrada embaixo do próprio caminhão boiadeiro, que tombou no ramal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao local, constatou que o homem já estava sem vida e nada pôde ser feito.

As autoridades competentes foram informadas sobre o ocorrido, e a área foi isolada para a realização de perícia.