Homem que teve pênis cortado por esposa nega vingança: “Quero voltar”

O vigilante Gilberto Nogueira de Oliveira, de 40 anos, que teve o pênis cortado pela esposa, Daiane dos Santos Faria, de 34, em dezembro do ano passado, no interior de São Paulo, negou qualquer possibilidade de vingança contra ela, a quem diz ainda amar muito. Pelo crime, Daiane foi condenada a 4 anos, 8 meses e 20 dias de prisão – atualmente está na Penitenciária de Mogi Guaçu.

A possibilidade de vingança foi levantada quando o juiz do caso só liberou as visitas do marido à esposa presa no modelo parlatório, quando um vidro separa as duas pessoas e a conversa só pode ser feita por telefone. Segundo Gilberto, “não faz sentido” cogitar uma retaliação.

Em entrevista ao Metrópoles, Gilberto garantiu amar Daiane e, caso tivesse algum ressentimento, o máximo que faria seria se afastar dela.

“Eu vejo várias postagens, mas eu falo: é uma coisa que não tem cabimento. Já são quase 11 meses que eu estou, além de tudo, tentando visitá-la na prisão”, disse o marido.

Na sequência, ele contou que ajuda a custear a equipe de defesa da mulher e que, apesar de não ter mais o pênis, tem uma vida “maravilhosa” e que, portanto, “jamais faria uma maldade dessas” [se vingar de Daiane].

Gilberto pontuou, inclusive, que jamais passou por sua cabeça fazer algum mal à mulher e que ficou do lado dela durante todo o processo, inclusive pedindo para que sua advogada não denunciasse a esposa por tentativa de homicídio.

Ele diz que perdoou Daiane e que ainda a ama:

“Eu só faço isso porque eu realmente quero voltar com ela. Eu amo ela. Jamais passou pela minha cabeça fazer algum tipo de mal para ela, e nem passa. Ela também me perdoa, mesmo as pessoas falando isso [possibilidade de retaliação] para ela”.

“Maravilhosa e amorosa”

Gilberto definiu a esposa como “uma mulher maravilhosa e amorosa”. O casal vivia junto havia dois anos na época do crime e, segundo o homem, o episódio foi “um ato de nervoso, de cabeça quente”. Ele ainda afirmou que Daiane cortou seu pênis porque “teve motivo” e admitiu que traiu a mulher com a sobrinha dela, uma garota de 15 anos.

De acordo com o marido, as pessoas falam muito mal de Daiane, dizendo que ela vai atacar o homem novamente e até matá-lo. Mas Gilberto garante que aqueles que falam isso “não conhecem o coração dela no dia a dia. Não sabem quem é Daiane para poder julgar”.

Para o marido, ela não faria algo dessa natureza novamente, pois também gosta dele e tem sofrido muito por estar longe da família, dos filhos e dos amigos.

Como foi o crime

O crime aconteceu em Atibaia, em dezembro de 2023. Após Daiane descobrir a traição do marido, ela o atraiu para dentro de casa e cortou o pênis dele com uma navalha. Depois disso, jogou o órgão na privada e deu descarga, para que não fosse possível fazer o reimplante.

Apesar do crime, Gilberto disse ter perdoado Daiane. Com a mulher na prisão, o casal retomou o contato por meio de cartas e acabou reatando. O perdão do marido, inclusive, foi usado pela defesa de Daiane para solicitar sua liberdade provisória, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Gilberto já foi à penitenciária em que a esposa está presa duas vezes, sendo o encontro mais recente no último dia 10 — neste domingo (24/11) ele programou uma nova visita. Ele contou ao Metrópolesque, por causa do custo para se deslocar até Mogi Guaçu, vinha fazendo as visitas uma vez por mês. No entanto, a partir de agora ele pretende viajar para vê-la a cada 15 dias.