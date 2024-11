Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

“SEXTOU” COM LUA VAZIA

Data estelar: Lua Vazia das 10h14 até 20h02

Hoje “sextou” bonito! O céu te outorga a licença poética de começares teu merecido descanso de final de semana mais cedo, a partir do início da Lua Vazia, e se as obrigações e compromissos não te permitirem te retirar estrategicamente do mundo, pois então te exercita no sagrado desempenho de estar no mundo, mas não ser do mundo.

Nossa humanidade sofre porque ignora, e insiste na ignorância, que a estrutura de sua existência não é um ingrediente isolado da Vida que a anima através do planeta do qual retira seu alimento e seus átomos, nem tampouco desconectada da coreografia do corpo cósmico ao qual pertence, que é o sistema solar.

Mas, já que estás lendo estas linhas, procura te despreocupar da atividade produtiva durante a Lua Vazia de hoje.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Se você sentir que precisa descansar, faça disso a prioridade do dia de hoje, independentemente de haverem assuntos que requeiram sua atenção prática. Sempre haverá outro momento para resolver os perrengues. Divirta-se.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se você não encontrar sossego nos mesmos lugares de sempre, e as pessoas com que normalmente sua alma se sentiria bem produzem o efeito contrário, não se preocupe, tudo isso passará sem deixar rastros. Nenhum rastro.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Fale sobre assuntos banais e silencie a respeito dos temas que realmente precisam ser abordados, porque neste momento as pessoas andam bastante desorientadas, e isso faria com que os temas importantes fossem banalizados.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nada do que você fizer com a firme intenção de obter resultados concretos encontraria suporte para dar certo hoje. Que tal declarar feriado prolongado e fingir que hoje é descanso? Faça isso em nome de sua saúde.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nenhuma atitude resolveria nada agora, ao contrário, se você insistir em tomar iniciativas para solucionar qualquer coisa que acontecer, provavelmente se verá na difícil situação de dar murro em ponta de faca.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A sensibilidade exacerbada acentua a insegurança, a única boa notícia dessa condição é que não transparece a ninguém além de sua própria alma. Portanto, finja demência e faça cara de paisagem. Ninguém notará nada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Apesar de ter compromissos sociais que não dá para evitar, entenda o seguinte, é desnecessário que você se preocupe com dar seu melhor ou com que tudo dê certo. Agora é um momento em que dá para relaxar apesar de tudo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Quando parecer que se abre uma oportunidade para você finalizar o que tem em mente, pare tudo e observe melhor, porque muito provavelmente a perspectiva é enganosa, ou traz consigo vieses insuspeitados.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Às vezes a gente se convence de ter razão, mas se déssemos uma olhada mais objetiva em nossos argumentos, com certeza descobriríamos que não é bem assim. Agora é quando sua alma pode fazer descobertas importantes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre as suspeitas são verdadeiras, porque em muitos casos a alma se encerra em sentimentos que, para ela, são válidos, mas que não têm nada a ver com o que está acontecendo no mundo exterior. É assim.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pessoas andam mais desorientadas do que o normal, e isso há de acender uma luz amarela em sua alma, para poder tomar distância delas, já que a orientação é como bocejo, bastante contagiosa, gruda na alma e se reproduz.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que tenha tarefas para cumprir e não seja possível deixar nada para depois, procure adotar uma postura leve e despreocupada, e assim você se divertirá com os trancos e barrancos que acontecerem. Tudo leve.