Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (16/11)

ORDEM NO MUNDO!

Data estelar: Sol e Urano em oposição.

Vontade de colocar ordem no mundo não falta, quem está eventualmente no comando de corporações, empresas e instituições governamentais sabe muito bem que é preciso colocar ordem para tudo funcionar devidamente.

Porém, para colocar ordem e progredir é preciso haver entendimento, porque não há nenhuma salvação disponível individualmente, qualquer tipo de ordem requer entendimento entre as pessoas, que precisam unir forças e atuar em conjunto, em benefício de um mundo melhor.

Paralelamente, e para alimentar o individualismo fanático e egoísta, surgem as lideranças tirânicas, derivadas do culto às personalidades fortes, que prometem solucionar tudo com seu brilho pessoal, mas a história já mostrou, e continuará comprovando, de que esse movimento não passa de uma fantasia pervertida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Para que esperar que a vida puxe o tapete? Melhor tomar a dianteira e se dispor a fazer o melhor com as circunstâncias atuais, ainda que sejam muito distantes do que você desejaria. A vida continua sendo o que ela é.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por pior que seja o cenário, sua alma vai conseguir dar um jeito em tudo. São movimentos que requerem muita destreza de sua parte e, particularmente, sua alma não se sente tão destra assim. A prática dirá outra coisa.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tudo que é repetido automaticamente na rotina é a plataforma sobre a qual você poderia, como efeito da boa vontade, utilizar para se aperfeiçoar em técnicas e modos de fazer tudo. Assim, não haveria tédio algum.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O mundo é feito de pessoas, e como o mundo está de ponta-cabeça, são as pessoas que produzem esse efeito. Como resultado, os laços de amizade estão em revisão, é bom você começar a passar em revista suas amizades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Cuide para que sua tentativa de ajudar as pessoas seja desprovida de vontade de receber gratidão, porque ainda que você receba a gratidão, muito provavelmente as pessoas imaginam que você não faz nada além de sua obrigação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nossa humanidade só conhece de verdade aquilo que seja capaz de perceber, todo o resto é apenas teoria. Portanto, amplie sua percepção, saia por aí em busca de experiências que promovam uma percepção mais nítida.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Organize as finanças, evite cair na tentação de sair gastando por conta das festas de fim de ano. Agora é um momento para pensar no futuro além das festividades, e se preparar para grandes movimentos nos próximos meses.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Ainda que pareça impossível encontrar as pessoas certas para você realizar suas pretensões, vale a pena continuar tentando, porque essas pessoas existem, e provavelmente se encontram em marcha para encontrar você.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Difícil mesmo é se entregar confiante aos mistérios da vida, porque a gente nunca sabe se esses seriam favoráveis aos nossos intuitos ou não. Pois é, mas se a gente soubesse não seria necessário treinar a confiança.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure fazer algo diferente hoje, renovar seu programa de divertimento e distração tentando algo fora da curva, algo que você tenha desejo de fazer há tempos, mas ainda não tenha se atrevido a tentar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Busque a companhia de pessoas brilhantes para que a presença delas motive sua alma a continuar lutando a favor dos objetivos pretendidos. Você existe num mundo complicado, mas ainda assim é possível realizar.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma forma ou de outra, sua alma conseguirá, mais uma vez, arrumar a bagunça e colocar as principais questões, que hoje preocupam, numa trilha evolutiva. Evite gastar tempo em lamúrias inúteis e contraproducentes.