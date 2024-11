Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado

IMPROVÁVEL E SOBERBO

Data estelar: Vênus e Netuno em quadratura.

A esperança do mal é que nossa humanidade perca a fé no heroísmo e viva acovardada se escondendo em existências estruturadas para que o tempo se consuma em inércia, conformada com que as coisas sejam assim e que as divindades tenham se esquecido de nós.

Os humanos, porém, podemos ser inertes e a inércia ser a maioria, e por essas magias da democracia sermos regulamentados por ela, mas não podemos deixar de ser quem somos, nossa própria natureza virá ao nosso auxílio e, como um coro que vai elevando seu tom aos poucos até preencher o céu com sua presença, questionaremos qualquer tipo de destino infame e invocaremos a faculdade de dirigirmos o Destino.

E por improvável, inocente ou soberbo que nos pareça, dirigimos e dirigiremos o Destino apesar de tudo estar contra nós.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As observações que sua alma anda fazendo calam fundo e provocam comoções tão íntimas, que dificilmente alguém perceberia, mesmo sendo uma pessoa próxima. Procure dialogar com essas comoções, elas representam crescimento.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Você só poderia enganar quem quiser ser enganado, porque as pessoas que andam atentas, cientes de que circulam mentiras bem elaboradas o tempo inteiro por aí, a elas é muito difícil lhes impor algum engano.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Saber que alguém vai entrar pelo cano e não fazer nada para evitar, isso seria pouco sábio de sua parte. Ao mesmo tempo, não se trata de impedir com violência o movimento, mas de fazer sugestões que interessem.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Essa sensação de que nada do que você fizer seja suficiente para agradar as pessoas que estão na sua mira, há de ser tratada com sabedoria, porque não é que as pessoas não percebem, é você que anda exigindo muito delas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Um pouco de romance é bem-vindo, para equilibrar o jogo, já que sua alma anda tendo de transitar por um deserto cheio de perigos e carências. O romance é fantasioso, mas cumpre a função de equilibrar o jogo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dourar a pílula é uma forma de ganhar tempo, e seria interessante você fazer isso, porém, tendo em mente que, apesar de provocar o atraso desejado, logo depois voltará a urgência de você tomar as rédeas da situação.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Cuide para verificar se as orientações que as pessoas oferecem são substanciais, ou se são meras opiniões que nem sequer elas comprovaram. É fato que as pessoas falam mais do que a boca, e produzem equívocos com isso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Seria impossível encontrar uma razão lógica para o que anda acontecendo, portanto, evite se meter nesse labirinto, viva com intensidade todas as emoções que emergirem, e depois siga seu caminho. Só isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Trate bem de tudo que seja pertinente ao seu bem-estar, irradiando benefícios a todas as pessoas com que se relaciona, sejam elas familiares ou não. Agora é quando a alma precisa de um tanto de regozijo.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Por mais que você tema os resultados das atitudes que pretende tomar, melhor seguir em frente e ver no que vai dar, porque se você ficar numa posição tímida, depois amargará o arrependimento de não ter feito nada.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O brilho que emana de algumas pessoas precisa ser verificado, porque pode não passar de maquiagem, a qual pode ser muito boa para se apresentar, mas se a alma não consegue sustentar o personagem, é algo ruim.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

É impossível manter a cabeça no devido lugar o tempo inteiro, a alma não aguenta ficar cingida à lógica racional em excesso, ela precisa de válvulas de escape para viver alguma fantasia irracional de vez em quando.