Humoristas, ex-jogadores e famosos são confirmados em copa solidária na Arena da Floresta

Cantores, ex-youtubers, humoristas, ex-jogadores e outras personalidades famosas irão se reunir no Estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, no dia 26 de novembro. A partida beneficente converterá todos os ganhos na compra de alimentos para famílias carentes no Acre. O evento tem a parceria do Governo do Estado.

“Estamos apenas decidindo qual rede de supermercados vamos estabelecer a parceria para que as pessoas possam trocar os alimentos por ingresso e participar dessa festa solidária que vai ajudar muitas famílias”, disse o empresário Marcos Diniz, organizador do evento.

Ele também já revelou algumas personalidades que já estão confirmadas na partida solidária, como ex-jogadores: Marcelinho Carioca, Túlio Maravilha, Júnior Baiano, Edilson Capetinha, Amaral, Chulapa, Alex Dias, Donizete Pantera, o ex-goleiro Sérgio e o lateral esquerdo pentacampeão mundial, Júnior.

O cantor com mais de 11 milhões de ouvintes nas plataformas digitais, MC Daniel e o humorista Pedrinho do Pânico também estarão presentes.

Para assistir ao futebol solidário, os interessados devem doar dois quilos de alimento não-perecível, a partir da próxima semana.