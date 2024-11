Idep: Inscrições para processo seletivo começam nesta segunda-feira; salários até R$ 3,6 mil

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) realiza mais um processo seletivo para contratação temporária, visando o preenchimento de vagas em várias funções. As inscrições começam nesta segunda-feira (18) e terminam no dia 24. Para se inscrever os candidatos devem acessar esse link.

A contratação será de forma temporária pelo prazo de seis meses, sendo admitida a prorrogação mas não podendo ultrapassar o limite legal de quatro anos. O salário e gratificação chega a R$ 3,6 mil.

Podem participar pessoas físicas que tenham condições de atender às disposições contidas no edital, dentre elas: ser brasileiro; ter idade mínima de 18 anos; escolaridade mínima exigida para o credenciamento de acordo com o cargo pleiteado; experiência profissional e experiência comprovadas no cargo que pretende atuar, sendo considerado como critério para pontuação. Os candidatos que forem selecionados serão convocados, por ordem de classificação de acordo com as necessidades apresentadas pelo Idep. O resultado final com a lista geral de credenciados sairá no dia 17 de dezembro de 2024.

Os requisitos completos devem ser conferidos no edital de abertura. A remuneração total pode chegar a R$ 3.644,75, incluindo vencimento e auxílio de atividade da educação profissional.

Além disso, os contratados receberão auxílio saúde de R$ 50,00 e auxílio-transporte de R$ 8,10 para o município de Pimenta Bueno ou R$ 12,00 para o município de Porto Velho, por dia útil trabalhado.

VAGAS

Pimenta Bueno

Coordenador de Cursos

Nutricionista

Psicóloga

Orientador educacional

Supervisor Pedagógico

Porto Velho

Agente de Portaria

Analista de Marketing

Assistente Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Inspetor de Pátio

Jornalista

Motorista Categoria E

Revisor Ortográfico

Técnico em TI

Tradutor e Intérprete de libras

Veja o edital: