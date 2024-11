Idosa de 65 anos reage a tentativa de estupro e esfaqueia vizinho no interior do Acre

Uma idosa de 65 anos reagiu a uma tentativa de estupro e esfaqueou o vizinho, identificado como Alex Vieira Ferreira, de 25 anos, no último domingo (24). O caso aconteceu em uma área conhecida como Ramal da Associação, na zona rural de Capixaba, no interior do Acre.

Mesmo ferido, o homem correu atrás da mulher e tentou matar a idosa. A vítima relatou que foi atacada quando estava caminhando sozinha pela estrada a caminho da rodovia. O suspeito, que estava armado com uma faca, teria agarrado a idosa pelas costas e tentado levá-la para o matagal.

A idosa conseguiu escapar, pegar a faca e desferir um golpe na coxa do vizinho. Além disso, a vítima contou que foi abusada sexualmente anteriormente duas vezes pelo suspeito, mas não denunciou com medo.

O suspeito foi levado inicialmente para a Unidade Mista de Saúde de Capixaba, onde recebeu voz de prisão por importunação sexual e ameaça. Devido à gravidade do ferimento, o suspeito foi transferido para Rio Branco. O homem é investigado por homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e tem histórico de violência na região.