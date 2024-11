Imagens aéreas mostram situação da erosão do Mercado Velho, em Rio Branco; ASSISTA

Imagens aéreas do Novo Mercado Velho, um dos principais cartões postais da capital acreana, chamam atenção nas redes sociais em razão do desnível causado pela erosão do solo, resultado dos efeitos da enchente e seca históricas recordes deste ano.

A população reagiu de maneira negativa às imagens nos comentários da publicação, que foi feita pelo perfil ClickAC, divulgando o vídeo do Acrefootage. “A sensação é de que o centro da cidade está sendo esquecido…” disse um dos internautas. “Um dos pouquíssimos lugares de lazer de Rio Branco. A cidade não cresce, não evolui, só retrocede”, completa outro.

Como tentativa de desacelerar a velocidade de deterioração do local, o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) está agindo, visando dar suporte, a princípio, para a passarela Joaquim Macedo.

“Estamos finalizando o cronograma, mas a previsão é de iniciar as intervenções no dia 27 deste mês”, disse a titular da pasta, Sula Ximenes.

Devem ser alocados R$18 milhões em recursos para a intervenção estrutural, que visa corrigir fissuras e reforçar pontos importantes de sustentação da passarela.

VEJA: