IML informa que causa da morte de advogada esposa de vereador eleito é indeterminada

O caso da morte da advogada Natália Pereira, servidora da Justiça e esposa do verador eleito Everson Queiroz (PL) ainda não tem explicação definitiva: segundo o laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML) em Ariquemes, as causas foram classificadas como indeterminadas.

O corpo da advogada foi encontrado na casa dela, no domingo (3) em Jaru, e encaminhado ao IML na manhã desta segunda-feira, onde exames iniciais não conseguiram identificar a razão exata da morte. Somente uma análise mais aprofundada poderá esclarecer o que realmente ocorreu, mas o resultado desse exame detalhado levará 30 dias para ser divulgado.

Natália Pereira era uma pessoa conhecida e respeitada em Jaru. Advogada e servidora do fórum da cidade, também era mãe de três crianças.