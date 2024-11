“Incentivar”, diz mãe que vai fazer prova do Enem junto da filha

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece neste domingo (3) em todo o Brasil. No Acre, mais de 26 mil pessoas devem fazer a prova.

Em Rio Branco, Lívia Valente, é uma das milhares de pessoas que vai prestar o exame. Ela conta que decidiu fazer a prova para incentivar a filha, que nunca fez.

“Foi mais pra incentivar ela mesmo, porque ela nunca fez. E aí, eu já tinha feito. Eu ainda não concluí uma faculdade, mas foi mais pra incentivar ela pra vir mesmo. Porque querer mesmo ela não queria”, disse.

Vitória Oliveira, de 20 anos, filha de Lívia, já faz uma faculdade, mas decidiu realizar a prova para testar seus conhecimentos.

“Porque eu nunca fiz, saí do ensino médio e eu nunca fiz. Aí eu quero tentar porque eu quero fazer alguma coisa na área da tecnologia, que tá dando dinheiro é uma coisa que eu gosto. Então, vou tentar”, revelou.

Apesar de fazer a prova para incentivar a filha, Lívia diz que caso tire uma boa nota, poderá cursar uma graduação de direito, área que mais se identifica, segundo ela.