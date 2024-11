Influenciador morre esperando vaga na UTI; plano de saúde se pronuncia

A morte do influenciador Diego Friggi, de 33 anos, chocou São José dos Campos e levantou críticas sobre o sistema de saúde. Com 668 mil seguidores no Instagram, Diego era conhecido por promover sorteios de prêmios e compartilhava, nas redes, momentos de sua vida e pensamentos. Ele faleceu no domingo, vítima de uma embolia pulmonar, enquanto aguardava uma vaga de UTI no Hospital Unimed, segundo informações da família.

Poucas horas antes de sua morte, Friggi expressou, nas redes, sua indignação com a demora para conseguir o leito de UTI. “Estou há dois dias aguardando uma vaga ‘SUS’ de leito UTI e até agora nada. Cadê a saúde de nossa cidade? Eleição já foi, agora ‘bora’ trabalhar?”, escreveu ele, cobrando o prefeito Anderson Farias.

A Prefeitura de São José dos Campos, em nota, lamentou a perda e esclareceu que Friggi estava internado em um hospital particular, que seria responsável por seu atendimento. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) também lembrou que hospitais privados têm obrigação legal de oferecer atendimento emergencial quando há risco imediato de vida, mesmo durante o período de carência do convênio.

O Hospital Unimed declarou que Diego recebeu “toda a assistência médica e hospitalar necessária”, seguindo os protocolos exigidos. Segundo a instituição, a transferência para uma vaga de UTI no SUS foi apenas uma questão administrativa, sem afetar o atendimento oferecido ao paciente, afirmando também seu compromisso com a qualidade e segurança dos serviços prestados.

NOTA DA UNIMED:

“A Unimed São José dos Campos informa que o paciente Sr. D.G.F recebeu toda a assistência médica e hospitalar necessária, com aplicação de protocolos de atendimento adequados pela equipe médica e multiprofissional.

Esclarecemos, ainda, que a busca por vaga para transferência ao Sistema Único de Saúde (SUS) foi realizada devido a questões administrativas, sem causar qualquer prejuízo ao atendimento prestado ao paciente.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança e qualidade dos serviços oferecidos aos nossos clientes, cumprindo rigorosamente todos os critérios regulatórios previstos pela legislação, especialmente no que se refere aos atendimentos de urgência e emergência.

Nos solidarizamos com a família do paciente e permanecemos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, sempre respeitando a privacidade dos dados pessoais.”