Inspirado nas varinhas mágicas do filme Harry Porter, artista cria a versão do Acre; veja modelo

O artista Kaio Medau, criador da loja Galho Quebrado, que vende varinhas mágicas inspiradas nas do filme Harry Potter com a versão de como elas seriam em cada estado do Brasil, criou recentemente a do Acre.

O idealizador do projeto desenha todos os modelos e depois o item é impresso em uma máquina 3D. Para o acessório dos bruxos acreanos, ele foi guiado pela história da região, tendo como referência a árvore da seringueira.

Segundo ele, a opção escolhida foi devido a árvore ser de madeira clara, leve e extremamente resiliente, perfeita para quem deseja ter uma varinha esguia e rápida, além de representar todo o percurso histórico do estado no Brasil.

“A madeira escolhida para esta versão foi a seringueira, sua resiliência foi importante para acomodar um núcleo especial e muito raro, que foi a lágrima cristalizada do Mapinguari”, explica.

Veja o vídeo.