Jake Paul vs. Mike Tyson: quando é a luta? Veja data e horário

O confronto entre Jake Paul e Mike Tyson representa um dos eventos mais inusitados e aguardados no mundo do boxe atual. Jake Paul, uma figura de destaque nas redes sociais e na internet, iniciou sua trajetória no esporte há poucos anos, desafiando celebridades e esportistas e conquistando espaço em uma modalidade que tradicionalmente demanda anos de preparo e disciplina. Do outro lado do ringue estará Mike Tyson, um dos boxeadores mais conhecidos da história, que dominou a categoria dos pesos-pesados nas décadas de 1980 e 1990.

O encontro entre esses dois personagens distintos combina espetáculo, nostalgia e alta expectativa, atraindo a atenção de públicos variados ao redor do mundo.

A luta está marcada para o dia 15 de novembro de 2024, no AT&T Stadium, localizado em Arlington, Texas, às 22 horas de Brasília. Esse estádio, conhecido por sediar jogos de futebol americano e outros grandes eventos esportivos, tem uma capacidade de mais de 80 mil pessoas e promete atrair uma multidão de fãs para assistir ao combate.

O confronto tem se mostrado uma oportunidade para atrair uma nova geração de espectadores, especialmente aqueles que acompanham Jake Paul por sua trajetória de influenciador digital.

Jake Paul vem construindo uma carreira no boxe baseada em lutas de alto impacto e visibilidade midiática. Ele começou enfrentando outros influenciadores e personalidades, mas aos poucos aumentou o nível de seus adversários, enfrentando atletas profissionais e ex-lutadores de MMA. Ao longo dessa jornada, Paul demonstrou habilidades e resistência que surpreenderam os críticos. Contudo, enfrentar Mike Tyson é um desafio completamente novo, considerando que Tyson, mesmo aposentado, ainda é uma lenda do esporte e reconhecido por sua força e técnica avassaladoras.

Momento histórico para Tyson

Para Mike Tyson, essa luta não é exatamente um retorno ao boxe competitivo, mas sim uma exibição que o permite relembrar seus dias de glória e alcançar novos públicos. Em 2020, ele fez seu retorno aos ringues em uma luta de exibição contra Roy Jones Jr., e, desde então, demonstrou interesse em continuar participando de eventos como este. Tyson, que hoje tem 58 anos, continua a ser uma figura respeitada e temida no esporte, e seu preparo físico, mesmo após anos longe dos ringues profissionais, impressiona.

Além de ser um grande espetáculo, o evento reflete o crescimento do entretenimento esportivo em plataformas digitais e a busca de novas formas de consumir esportes. Nos últimos anos, lutas envolvendo celebridades e influenciadores têm se tornado cada vez mais comuns, especialmente com a chegada de plataformas de streaming que buscam expandir seu conteúdo com transmissões esportivas ao vivo. Esse evento, especificamente, marca mais um passo da Netflix dentro das transmissões esportivas. O combate de Paul e Tyson é uma aposta que a empresa faz para atrair novos assinantes e competir com plataformas que já transmitem esportes, como ESPN e DAZN.

Data, horário e onde assistir

Data: 15 de novembro de 2024

Horário: 22h de Brasília (20h na costa leste dos EUA)

Local: Arlington, Texas