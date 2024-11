Jogo do Santa Cruz do Acre contra o Flamengo movimenta hotéis e comércio de Rio Branco

Com ingressos esgotados, o jogo do Santa Cruz-AC contra o Flamengo Sub 20 tem movimentado hoteis e comércios de Rio Branco. O amistoso acontece neste domingo, 24, às 17h, e marca a reinauguração da Arena da Floresta, na capital acreana.

Mais de 13 mil pessoas são esperadas para a partida no estádio que abriu os portões às 14h para garantir a comodidade do público. A partida também poderá ser acompanhada em tempo real pelo canal oficial do governo do Acre, no Youtube.

Diogo Lemes, presidente da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH-AC), explicou que a reinauguração do Arena da Floresta é relevante para todo o setor hoteleiro, em Rio Branco: “O jogo do Flamengo e Santa Cruz para a hotelaria é algo muito importante e esperamos que haja mais jogos, que esse estádio seja bastante movimentado. Além do movimento trazido pela vinda dos times de fora, tem muita gente do interior que vem se hospedando nos hotéis, especialmente aos finais de semana. O movimento nesse período é naturalmente menor e esses eventos contribuem bastante para a ocupação dos hotéis nesses momentos. Agradecemos pela reinauguração do espaço e esperamos que a arena movimente bastante com os jogos”, disse.

Movimentação no comércio

Josué Souza Santos é pai da Ester Letícia, de 13 anos, e João Pedro, de 12, e tio da Ana Júlia, de 11 anos. Ele aproveitou o domingo pra adquirir camisetas do Flamengo e fazer a felicidade das crianças.

Elizana Teles, comerciante no Calçadão da Benjamin Constant, abriu o quiosque especialmente pra vender as camisetas do Flamengo: “Vendi mais de sessenta camisetas nessa semana. O jogo tem sido muito bom pras vendas e movimenta muito nossa economia. Tomara que se repita mais vezes”, enfatizou com alegria.

Santa Cruz-AC x Flamengo Sub 20

Além de movimentar hotéis, bares e restaurantes de Rio Branco, o jogo entre Santa Cruz-AC e Flamengo Sub 20 arrecadou alimentos e brinquedos na troca da distribuição de ingressos, como forma de beneficiar quem mais precisa. Mais de 13 mil ingressos esgotaram em poucos dias, demonstrando o interesse do público em acompanhar o amistoso na reinauguração do estádio Arena da Floresta.

Na capital acreana, a delegação rubro-negra foi recepcionada com festa na noite deste sábado, 23, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. O governador do Acre, Gladson Cameli, também esteve presente recepcionando os atletas e destacou a expectativa para o grande dia da reinauguração.

“A expectativa é a melhor possível. O momento é para agradecer a Deus ao empenho de toda a nossa equipe, do secretário Ney Amorim, da nossa vice-governadora, dessa torcida, de todos! O Acre merece, e a gente cumpre um passo que é amanhã reinaugurar a Arena da Floresta com esse tão esperado jogo, que é o Flamengo contra o Santa Cruz, e para mim, como brasileiro e acreano que eu sou, é um orgulho e uma emoção muito grande”, declarou.