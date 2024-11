Jorge e Mateus, “Toca Raul” e pagodinho; veja como curtir o fim de semana em Rio Branco

Mais uma semana se aproxima do fim e você aí do outro lado da telinha já está procurando o que fazer nos dias de descanso, então vem comigo que eu te mostro tudo o que vai estar rolando na cidade em mais um Giro Cultural do ContilNet.

Quinta-feira

Começando pela véspera de feriado, a quinta-feira (14) vai estar boa para os casais, começando com especial de Jorge e Mateus, no Brazin, pra você que não gosta de ficar longe do seu grande amor, pode cantar coladinho nele: “passa o dia, passa a noite, tô apaixonado, coração no peito sofre sem você do lado”!

O forró também vai estar nostálgico para quem quer dançar de grudinho, só com clássicos do gênero, lá no Bar’tô.

Se você achou que tinha pouco romantismo, a Confraria ainda vai trazer um especial do Djavan na mesma noite!

E para os cantores de plantão, que tal escolher aquele repertório só com as mais românticas e aparecer no karaokê? O Garagem e Studio estão com microfones abertos te esperando.

Sexta-feira

A sexta-feira começa com uma das figurinhas carimbadas do giro, o Pagodinho do Edil, lá no Brazin, com aquela cervejinha gelada de sempre!

Tá afim de um clima mais verão, mas quer ficar no pagode ainda? Não tem problema, é só ir lá no Bar da Piscina da AABB que vai ter muita música pra você, a partir de 12h! Isso Sim Que é Pagode!

Se prefere uma balada, se prepare porque a Moon tá vindo com quatro atrações nacionais para essa noite, com o NoiaDance Festival!

Se você é daquele time que gosta de usar muito couro e balançar o cabelo, o Studio vai ser a pedida pra essa sexta-feira. Vai ter especial do System of a Down por lá e pode ser um ótimo rolê para os fãs da banda.

Sábado

Pra quem ficou com gostinho de quero mais, sábado também vai ter pagod… Opa, dessa vez vai ser Churrasquinho do Edil, dessa vez lá no Quintal, com muito samba, pagode, comida boa e aquela cerveja geladinha.

Toda vez que você vai em um barzinho com música ao vivo alguém grita “toca Raul” e pra satisfazer o desejo dessas pessoas, a Confraria vai trazer Álamo Kario pra reviver o nosso Maluco Beleza!

Esse sábado também tem lançamento! O livro intitulado “O Vazio”, de Maria Cleciane Lima Viana terá seu evento de lançamento sendo realizado neste sábado no Sesc Centro. Pros que gostam de teatro, o FICATE 2024 traz o espetáculo Afluentes Acreanas, às 19h30 também no Sesc Centro!

E ai, onde eu te encontro essa semana?