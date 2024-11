Jovem de 19 anos morre esmagado após caminhão com madeiras tombar no Acre

Um jovem identificado apenas como Alejandro, de 19 anos, morreu após o caminhão em que estava virou e o esmagou com as madeiras que estavam na carroceria. O acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (20), a 13 km de Cruzeiro do Sul, na Estrada do Guajará, enquanto o jovem retornava de Guajará, no Amazonas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), uma equipe foi direcionada para o local do acidente, onde um policial militar, que passava pela estrada, já havia retirado a vítima, que estava presa embaixo das madeiras e tentava reanimá-la.

Os bombeiros deram continuidade à reanimação, mas sem sucesso. O jovem foi colocado em uma ambulância de Guajará, e dois bombeiros o acompanharam até o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, fazendo compressões durante o trajeto. No entanto, ao chegar no hospital, o jovem não apresentou melhora.

Segundo o Capitão Josadac Cavalcante, comandante do 4º Batalhão do CBMAC de Cruzeiro do Sul, o caminhão transportava o motorista e mais três pessoas. Todos estavam carregando madeira entre os dois municípios. Os outros três envolvidos no acidente sofreram escoriações leves.

Cavalcante informou que o caminhão perdeu o controle, saiu da pista e virou sobre Alejandro. Ele acrescentou que a primeira informação recebida pelos bombeiros era de que uma pessoa estava presa nas ferragens, mas ao chegarem no local, a vítima já havia sido retirada e estava em parada cardiorrespiratória.