Jovem é esfaqueado no pescoço e abdômen, corre para pedir ajuda e morre em calçada

Um jovem identificado como João Vitor Leite, de 20 anos, morreu após ser esfaqueado na noite deste domingo (25), em Brasiléia, no interior do Acre.

João foi esfaqueado no pescoço e no abdômen, depois de um desentendimento com Jesuilton Marques, em um prédio abandonado, na Rua 12 de outubro.

A Polícia Militar foi até o local. Ao ser ouvido, o suspeito disse que a vítima colocou uma substância em sua bebida e planejava matá-lo enquanto dormia.

Após ser esfaqueado, João correu por cerca de 300 metros até cair em uma calçada. Ele morreu no local por não resistir aos ferimentos.