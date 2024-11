Jovem dedica um ano em preparação de cosplay e investe mais de R$ 1 mil; VEJA FOTOS

Elyan Barreto, de 20 anos, preparou um cosplay do personagem Alucard, do anime Hellsing. O jovem veio a Gamecon Acre 2024 e tem feito sucesso com a sua produção.

Ao ContilNet, Elyan afirmou que o investimento total do cosplay foi de R$ 1,1 mil e mais de 12 meses de preparação. “É um personagem que eu gosto muito, eu sou muito fã do anime e é um personagem que é meio underground. Não tem gente que faz cosplay hoje em dia, é um anime antigo”, explicou.

O jovem disse ainda que fez as armas do personagem para o cosplay com impressora 3D e produziu todos os acessórios para o cosplay.

Elyan disse ainda que convenceu o amigo, Elias Antônio, a fazer cosplay de outro personagem do anime, o padre Anderson, que investiu em torno de R$ 200 e um mês para produção.