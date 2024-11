Jovem é preso suspeito de matar homem a tiros por ciúmes da ex-namorada; veja detalhes

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Acre, prendeu um jovem de 22 anos, na rua São Damião, localizada no bairro Rui Lino II, na capital acreana, durante a última quinta-feira (14).

O homem é suspeito no caso do homicídio de Victor Vinny Pinheiro da Costa, que foi morto com tiros enquanto estava na casa de seu irmão na rua Brasiléia, no bairro Vila Betel.

De acordo com informações concedidas pela polícia, a principal motivação seria ciúmes, já que a ex-namorada do suspeito mantinha um relacionamento com a vítima durante o período em que o fato aconteceu.