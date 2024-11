Jovem sofre terceira tentativa de assassinato e escapa após levar dois tiros no Acre

Se você acha que está com azar, imagina a vida de Jamilson do Nascimento Rodrigues, de 21 anos , que foi baleado no último sábado (02), no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. O caso chama atenção por ser a terceira tentativa de homicídio que o jovem sofreu nos últimos dias.

A mãe de Jamilson contou ao Ac24horas, que três homens chamaram seu filho para um beco escuro e o balearam e, após tomar dois tiros, ele conseguiu fugir e se esconder dentro da casa da mãe.

Os disparos atingiram a perna e ombro esquerdo do rapaz, que se encontra em estado de saúde estável.

A vítima foi atendida pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu) e levada para o pronto-socorro. O caso segue sendo investigado e a identidade dos algozes ainda não foi revelada.