Justiça convoca inscritos em processo seletivo para estágio nível superior no Acre

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tornou públicos nesta segunda-feira (4), os editais com novas convocações de estagiários de nível pós-graduação. A íntegra dos certames pode ser conferida na edição n.° 7.655 do Diário da Justiça, a partir da página 174.

Na capital acreana, Rio Branco, foram chamados 10 candidatas e candidatos na área de Direito. As demais convocações contemplaram as comarcas de Cruzeiro do Sul, Capixaba, Xapuri, Assis Brasil, Feijó, Manoel Urbano, Porto Walter e Santa Rosa do Purus.

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, exceto no caso de pessoas com deficiências (de acordo com o estabelecido pelo Art. 11 da Lei n. 11.788/2008), e poderá ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, mediante comunicação por escrito.

Veja a lista

Todos deverão enviar para o e-mail: [email protected], a documentação exigida no prazo de cinco dias úteis.