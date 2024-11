Justiça decreta prisão de mãe e irmão de prefeito em Alagoas por morte de blogueiro

A Justiça de Alagoas decretou a prisão da mãe e do irmão do prefeito de Junqueiro, Leandro Silva (MDB), sob suspeita de participação na morte do blogueiro Adriano de Farias, de 32 anos, ocorrida em meados de junho deste ano. A notícia foi divulgada pelo Uol nesta terça-feira.