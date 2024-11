Juventus anuncia rescisão de contrato com astro do futebol europeu

A Juventus anunciou, nesta sexta-feira (15/11), que rescindiu contrato com o meio-campista francês Paul Pogba. Afastado dos gramados desde setembro de 2023, após punição por doping, o jogador e o clube optaram por encerrar o vínculo, que vai até o final do mês de novembro.

Pogba pode voltar aos gramados a partir de março do próximo ano e está livre no mercado para assinar contrato com qualquer clube sem custos de transferência.

Em comunicado oficial, o clube italiano oficializou a saída do jogador nesta sexta-feira. Esta foi a segunda passagem de Pogba pela Velha Senhora. O francês retornou ao clube em 2022, após primeira temporada de sucesso na Itália entre 2012 e 2016.

Longe dos gramados desde setembro de 2023, Pogba teve sua suspensão reduzida. Ele havia sido punido por quatro anos sem jogar futebol, mas a Corte Arbitral do Esporte (CAS) reduziu a penalidade para 18 meses em outubro deste ano.

Pogba testou positivo para testosterona em um exame antidoping após a partida entre Juventus e Udinese, no dia 20 de agosto de 2023. O Tribunal Antidoping da Itália, na época, havia aceitado o pedido da Procuradoria Nacional Antidoping italiana e aplicado a pena de quatro anos ao atleta, que na época tinha 30 anos.

