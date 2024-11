Ladrões invadem ônibus de turnê, matam cantora e jogam corpo em vala

A cantora Thalía Manrique Castillo, de 27 anos, morreu durante um assalto no domingo (3/11). Ela estava no ônibus dela quando foi atingida por dois tiros. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. O crime aconteceu em Bagua Grande, na província de Utcubamba, no Peru.

Os criminosos ainda jogaram o corpo da jovem em uma vala, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

Uma das vítimas contou ao site RPP que o ônibus da banda Hermanos Guerrero foi interceptado ainda de madrugada por seis bandidos. Os assaltantes tomaram dinheiro e os equipamentos musicais do grupo.

Em um comunicado nas redes sociais, o grupo musical divulgou que os artistas haviam feito uma apresentação em uma instituição educativa no centro do povoado de San Martín de Porres.

“Lamentamos informar aos nossos seguidores e familiares de Hermanos Guerrero que, após o ocorrido em San Martín de Porres, em Bagua, houve um assalto ao nosso grupo no qual nossa cantora Thalía Manrique Castillo ficou gravemente ferida”, afirmou o grupo na rede social.

O corpo de Thalía foi levado para o necrotério de Utcubamba para os exames correspondentes. A jovem artista deixa órfã uma criança de 9 anos. O corpo de Thalía foi sepultado ainda no domingo em Cultambo, no Peru.