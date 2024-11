‘Larguei tudo para estar com ele’: miss faz relato sobre luta contra o câncer antes de agressões

A modelo e Miss Universo Rio Branco, Guilheny Abramoski, deu um depoimento emocionante sobre a ajuda que prestou ao empresário acreano Nasser Chami, que foi preso na madrugada desta segunda-feira (18) após ser acusado de agressão. Em entrevista exclusiva à coluna de Douglas Richer, no site ContilNet, Guilheny abriu o coração e compartilhou como interrompeu sua rotina para apoiar o companheiro durante o tratamento de câncer na garganta.

Guilheny contou que, há dois meses, abandonou sua vida profissional e pessoal para acompanhar Nasser a Brasília, onde ele passava por um intenso tratamento para combater o câncer causado pelo vírus HPV.

“Eu larguei tudo para acompanhar ele nesse tratamento. Fiquei ao lado dele em todas as etapas, da quimioterapia à radioterapia, até o último dia do tratamento”, relatou. Durante o período em que esteve com ele, a Miss Universo Rio Branco se dedicou integralmente a cuidar do empresário, chegando até a entregar flores no último dia da quimioterapia, como um gesto de carinho e apoio.