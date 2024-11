LEGO Horizon e Dragon Quest 3 são destaques nos lançamentos da semana

Após o sucesso de The Case of the Golden Idol, a produtora Color Gray Games trouxe uma sequência, também publicada pela Playstack, com The Rise of the Golden Idol. No game usuários terão que tentar resolver 20 estranhos crimes nos anos 70 provavelmente relacionados ao misterioso ídolo dourado cuja lenda desapareceu após 3 séculos desde o destino dos Cloudsleys no jogo anterior.