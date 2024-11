Líderes mundiais chegam para cúpula do G20; veja quem já está no Rio de Janeiro

Este ano a reunião do G20 acontece pela primeira vez no Brasil, a cúpula começa formalmente nesta segunda (18) e terça-feira (19). No entanto, governantes do mundo todo já começam a desembarcar no Rio de Janeiro, cidade que sedia a cúpula.

O G20 vai reunir chefes de Estado das 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana, União Europeia, e outros líderes de países convidados.

Entre a manhã de sábado (16) e a tarde deste domingo (17), autoridades já desembarcam no Rio de Janeiro. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, chegou no sábado e se reuniu com o presidente Lula.

No mesmo dia, outros chefes de Estado chegaram para a reunião, entre eles o presidente do Chile, Gabriel Boric; da Colômbia, Gustavo Petro; a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni (que foi a primeira a chegar); e o Príncipe de Abu Dhabi e presidente dos Emirados Árabes, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Ao longo deste domingo mais líderes se juntaram ao encontro, o anfitrião brasileiro se reuniu com presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa e também com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse “Grande importância estratégica e econômica”, sobre a reunião.

Javier Milei, presidente da Argentina; e Emmanuel Macron, Presidente da França, chegaram no fim da tarde, após se encontrarem na Casa Rosada, sede do governo argentino.

Xi Jinping, presidente da China, também desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo. Ele deverá ter uma reunião bilateral com Milei.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou por volta de 21h após realizar visita à Amazônia.

Estão previstas as chegadas ao Brasil dos chefes de Estado do México, Claudia Sheinbaum; da Espanha, Pedro Sánchez; e do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, nas primeiras horas da segunda-feira (18), dia do início da Cúpula do G20.