Linkin Park e mais: confira quais shows de rock já estão confirmados no Brasil

O rock está com tudo e algumas bandas do gênero já possuem uma data prevista para virem ao Brasil. Nesta quinta-feira (6), o The Cult anunciou três apresentações para fevereiro do próximo ano. Além deles, bandas como Oasis, Iron Maiden e Linkin Park também já estão confirmados para virem ao país.

O próximo show de rock já está esgotado e acontece no Allianz Parque, em São Paulo. Por lá, o Linkin Park sobe ao palco, nos dias 15 e 16 de novembro com apresentações da turnê “From Zero World Tour”.

Em setembro, além do anúncio da turnê, a banda conhecida pelos hits “Numb” e “In The End” também anunciou novos integrantes, um single e um novo álbum. Intitulado “From Zero”, o novo disco será lançado no dia 15 de novembro, mesma data do show em SP.

Neste ano, o Iron Maiden também chega com seus maiores sucessos em duas apresentações esgotadas, previstas para os dias 6 e 7 de dezembro, na capital paulista. Os donos de “Wasted Years” se apresentam com a celebrada turnê mundial “The Future Past Tour” e no Brasil, contarão com um convidado especial: a banda dinamarquesa VOLBEAT.

Como mencionado, o The Cult também já tem data para desembarcar em solo brasileiro. Com uma turnê que celebra os seus 40 anos de estrada, o grupo passará por Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba em fevereiro de 2025.

Para garantir presença, os ingressos estarão à venda a partir das 13h desta sexta-feira (8). Para São Paulo, os tickets poderão ser adquiridos no site Clube do Ingresso. Já para as apresentações no Rio e em Curitiba, os fãs podem acessar o FasTix. Na capital fluminense, a pré-venda já está disponível para clientes Vivo.

Também no próximo ano, o Oasis volta ao país depois de 16 anos com a “Oasis Live ’25”, turnê que encerra um hiato de 15 anos dos britânicos. O grupo de rock também confirmou dois shows em São Paulo, desta vez, no Estádio Morumbis, nos dias 22 e 23 de novembro de 2025.

Para essas apresentações, os ingressos ainda serão vendidos: a partir do dia 12 de novembro na pré-venda e no dia 13 de novembro, para o público geral no site oficial da Ticketmaster.

Apesar de não estar confirmado, nesta quinta-feira (5), a banda Simple Minds anunciou shows na América Latina e deixou um recado para o Brasil, pedindo para os fãs “ficarem atentos para novas datas em breve”.

Confira as datas de shows de rock já confirmados no Brasil