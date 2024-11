LTA Sul: 2ª divisão terá KaBuM, LOS e Flamengo; veja formato

Fora da Conferência Sul da Liga das Américas, a LTA Sul, a KaBuM e a LOS, duas integrantes do extinto Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL), estão confirmadas na 2ª divisão do renovado ecossistema competitivo. O circuito de acesso, que voltará a se chamar Circuito Desafiante, contará ainda com times de base, Flamengo MDL e Ilha das Lendas entre os dez participantes.

Conforme anunciado pela Riot Games, o Circuito Desafiante dará acesso à vaga de convidado da LTA Sul, que terá seis clubes brasileiros fixos entre os oito participantes.

A KaBuM e a LOS, que não foram selecionados pela empresa para integrar a LTA Sul, decidiram continuar no cenário competitivo de LoL, agora na 2ª divisão, disputando a chance de ascenderem à divisão de elite. Também fora, a INTZ não está na lista de clubes confirmados. A Liberty, que igualmente não passou na seleção, já anunciou o encerramento das atividades.

Confira os times participantes do Circuito Desafiante em 2025:

RED Canids Kalunga Academy

Vivo Keyd Stars Academy

KaBuM

LOS

Rise Gaming

Tropa Raizen

IDL Esports

Flamengo MDL

1ª colocada das classificatórias

2ª colocada das classificatórias

Para finalizar as equipes restantes na liga, haverá uma competição classificatória única no início do próximo ano. Mais informações serão anunciadas no começo de 2025.

O Circuito Desafiante será a liga para equipes do Brasil e irá compor a divisão de acesso da Conferência Sul ao lado da Liga Regional Sur (LRS), que terá oito times de Chile, Peru, Argentina e outros países da América do Sul, com exceção de Brasil e Colômbia.

Na Conferência Norte, a divisão de acesso também terá duas competições: a North America Challengers League (NACL) para dez times de Estados Unidos e Canadá e a Liga Regional Norte (LRN) com oito clubes de México, América Central, Colômbia e outros países do Caribe.

Em 2025, o Circuito Desafiante, assim como as quatro ligas de acesso, terá duas etapas:

Etapa 1 – Fearless Draft: cada série contará com o Full Fearless Draft com uma fase de MD3 com todos contra todos e eliminatórias duplas nos playoffs.

cada série contará com o Full Fearless Draft com uma fase de MD3 com todos contra todos e eliminatórias duplas nos playoffs. Etapa 2 – Caminho para o Torneio de Promoção: uma temporada regular mais curta com md1 com todos contra todos simples para se concentrar em eliminatórias duplas mais amplas. Não haverá Fearless Draft.

Os dois melhores times de cada liga da Etapa 2 se classificarão para o Torneio de Promoção para enfrentar o atual detentor da vaga de convidado. No caso da LTA Sul, trata-se da Isurus Gaming.

Confira as datas previstas para os torneios:

Etapa 1: março a junho;

março a junho; Etapa 2: julho a setembro;

julho a setembro; Torneio de Promoção da 1ªdivisão: outubro.

Como as ligas da 2ª divisão contarão com torneios classificatórios, as piores equipes terão de defender suas vagas nos Torneios de Promoção para a divisão de acesso. Ou seja, poderá haver rebaixamento.

Eventual promoção à 1ª divisão, além de possibilitar o acesso aos campeonatos internacionais da temporada (First Stand, Mid-Season Invitational e Worlds), concederá às equipes convidadas, tanto na LTA Sul quanto na LTA Norte, o acesso ao Global Revenue Pool (GRP), “com suporte de receita alinhado ao mercado para ajudar a manter operações competitivas e sustentáveis”, conforme a Riot.

Outra novidade é que organizações da elite poderiam montar times academy para competir nas ligas de acesso. São os casos, na LTA Sul, de RED Canids Kalunga e Vivo Keyd Stars. Entretanto, as equipes de base não poderão se classificar para o Torneio de Promoção para a 1ª divisão, já que não seria possível ter dois elencos da mesma organização competindo. Por outro lado, para equilibrar isso, as organizações com academy também não serão rebaixadas, independente do resultado.