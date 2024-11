Luana Piovani defende taxação de bilionários: “Nada mais justo”

A atriz Luana Piovani usou as redes sociais nesta sexta-feira (8/11) para defender a taxação de bilionários e questionar por que as pessoas menos favorecidas pagam mais impostos que os ricos.

Luana começou o vídeo falando que uma amiga jogou na loteria, que está valendo 123 milhões de euros. Ela lembrou que em novembro o Brasil será a sede no encontro do G20 e receberá as vinte melhores economias globais. Para a atriz, o encontro seria o local ideal para discutir a taxação dos bilionários, um movimento global que tem se intensificado nos últimos anos.

“Nós, pobres mortais, pagamos entre 20 e 30% do que a gente ganha de impostos. Os bilionários pagam 0,5% porque eles conseguem dar um jeito, porque tem ativos e ações, quase que não pagam mais”, pontuou a atriz.