Luciano Huck paralisa Domingão, atende ligação do filho e manda recado

Luciano Huck paralisou as gravações do quadro Quem Quer Ser Um Milionário? para atender a ligação do filho mais velho, Joaquim. A cena foi ao ar no último domingo (10/11) no Domingão com Huck.

“O meu filho tá ligando. Eu atendo no ar? Vocês querem que eu atenda?”, perguntou Huck à plateia, que prontamente disse que sim.

Ele, então, colocou a chamada no viva-voz. “Oi pai. você tá no Projac?”, questionou Joaquim. Luciano Huck colocou a plateia para responder ao filho que sim.