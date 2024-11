A cantora Ludmilla anunciou neste sábado (9), que ela e sua esposa, Brunna Gonçalves, estão à espera do primeiro filho.

A notícia foi dada durante show da turnê Numanice 3 em São Paulo, por meio de um vídeo exibido no telão.

No vídeo, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Bruna dança. A pintura, que inicialmente não revela sua forma, transforma-se no desenho de um bebê. No momento em que a gravidez é anunciada, o vídeo ganha cores.