Lula diz que Trump precisa ‘pensar como um habitante da Terra’ para evitar aquecimento do planeta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, precisa “pensar como um habitante do planeta Terra” e ter responsabilidade com a meta de limite de aquecimento de 1,5 °C, traçada no Acordo de Paris.

— Se ele pensa como o governante do país mais importante, o mais rico país do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista das armas, ele tem de ter a noção de que os Estados Unidos estão no mesmo planeta que eu estou, e que uma ilha de 300 mil habitantes existe. Todos nós temos que tomar responsabilidade pela manutenção deste planeta — disse Lula.

O presidente deu uma entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN, nesta quinta-feira.

A meta de limite de aquecimento de 1,5 °C em comparação com a era pré-industrial é a primeira linha do Acordo de Paris para o clima, dentro do qual países buscam uma redução conjunta de emissões de CO2 e outros gases causadores do efeito estufa que resultam no aquecimento global. O acordo também menciona uma meta de 2,0°C, que acabou se tornando um objetivo de segunda linha.

Trump retirou os EUA do Acordo de Paris em 2017, pacto assinado pela comunidade internacional em 2015 para limitar o aquecimento global, alegando que as metas impostas aos norte-americanos eram muito altas. O país voltou em 2021, no governo Joe Biden.

— Nós precisamos garantir que os rios continuem saudáveis, com águas limpas, que os biomas de todos os países devem ser preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não somente como presidente do Brasil, mas como ser humano — continuou o presidente brasileiro.