Lula ganha ‘amostra da lua’ e dá a xi Jinping garrafa com água de ‘rios voadores’

– Banco indígena waurá – Peça feita em formato de onça-pintada pelo povo Waurá, que habita o norte do Mato Grosso. Na cosmologia Waurá, seres humanos e animais coabitam a floresta e possuem não só interação física, mas espiritual.

– Índia santarém – Cerâmica cerimonial com pequenos apêndices em forma de seres humanos e animais. Estatuetas antropomorfas se destacam pelo naturalismo das representações de homens e mulheres. Na região do baixo rio Tapajós floresceu a chamada cultura Santarém, que se notabilizou pela produção de uma cerâmica de estilo peculiar, baseado no emprego das técnicas de modelagem, incisão, ponteado e aplicação. A cerâmica arqueológica Santarém foi produzida pelos índios Tapajós entre os anos 900 e 1.600.

– Aralong – Fotomontagem produzida pelo artista paraibano Christus Nóbrega, que estudou na Central Academy of Fine Arts de Pequim, tendo como base uma imagem da floresta amazônica, com silhuetas de animais e plantas dos dois países, imagem de uma indígena Kayapó e de crianças chinesas e a quimera de (Aralong), figura mitológica formada da fusão de uma arara e um dragão.

Presentes dados por Xi Jinping a Lula

– Amostra Lunar – Fragemento do solo da Lua. Em dezembro de 2020, a missão Chang’e-5 do Programa de Exploração Lunar da China, foram coletados e trazidos 1.731 gramas de amostras do solo lunar do lado visível da Lua. Está incluso um grama para pesquisa científica e 0.3 grama de amostra para exposição.

– Miniatura de sonda – Uma miniatura da Sonda Chang’e-5, com tamanho 43x23x23 cm. O Chang’e-5 é a primeira sonda não tripulada da China que captou amostras do solo lunar e as trouxe à Terra. A miniatura foi feita na escala 1:28.

– Baixela de Porcelana – a baixela de porcelana de osso Desabrochando na Primavera. Os padrões tradicionais de flores que ilustram a peça foram pintados à mão com a técnica de douração pintada. Elas descrevem uma primavera cheia de vitalidade. Presente a Janja.

– Jogo de Chá – Caixa com conjunto de chás especialmente feita para celebrar o cinquentenário das relações diplomáticas China-Brasil. O Chá Pu’er de Árvore Antiga em Malipo, Wenshan, Província de Yunnan, é um produto de revigoramento rural. O chá é descrito como bebida de sabor suave e doce e tem aroma intenso de flores e frutas. Presente a Janja.

– Vaso da Rota da Seda – O vaso decorativo de cloisonné “Aspiração Sinérgica Transcende Montanhas e Mares” é uma peça originária de Pequim. O cloisonné é uma técnica inscrita no Patrimônio Cultural Imaterial da China. O vaso trata o tema da Rota da Seda Terrestre e Rota da Seda Marítima e é decorado com montanhas, mares, nuvens e elementos artísticos de Dunhuang, além de conter pares de pegas metálicas em forma de trepadeira e cabeça de elefante.

– Filme – Edição em DVD do filme “Uma Tapeçaria de uma Terra Lendária”, produzido pela China Film Co., Ltd e China Oriental Performing Arts Group. A obra conta a aventura de um pesquisador de relíquias que estuda a Mil Li de Rios e Montanhas, pintura da dinastia Song. No enredo, o pesquisador “volta 900 anos no tempo” para testemunhar os trabalhos árduos do pintor e dos trabalhadores na criação do tesouro artístico herdado de geração em geração.