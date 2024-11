Lula recebe chinês Xi Jinping no Palácio da Alvorada; Siga ao vivo

O presidente Lula recebe o presidente chinês Xi Jinping no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira (20/11). Os dois líderes assinarão cerca de 30 acordos de cooperação e está prevista uma declaração conjunta para a imprensa.

Esta é a segunda visita de Xi Jinping ao Brasil. A primeira foi em 2019. A China é o principal parceiro comercial do Brasil.

Acompanhe ao vivo:

Lula assinará uma série de acordos comerciais com a China para facilitar a exportação de diferentes tipos de produtos. Em março do ano passado, o petista foi àquele país com uma comitiva que incluía empresários.

Para se ter uma noção, já tem mais de 15 anos que a China é o maior parceiro comercial do Brasil. Só em 2023, a troca de comércio entre os dois países foi de US$ 157,7 bilhões.

Fora do padrão

Normalmente, a recepção de chefes de Estado em Brasília acontece no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, em cerimônia com honras militares. Dessa vez, o evento acontece na residência oficial da presidência, de forma mais reservada.

O líder chinês ainda deve almoçar no Alvorada e vai participar de um jantar em sua homenagem no Palácio do Itamaraty durante a noite.