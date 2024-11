Maçã dourada do Minecraft: o que é, como fazer e quando usar

A Maçã Dourada Encantada do Minecraft é uma variação que conta com efeitos ainda mais potentes. Diferente da versão comum, a Maçã Dourada Encantada não pode ser criada, apenas encontrada, em quase todos os mesmos lugares que a Maçã Dourada é encontrada, mas com algumas exceções. Jogadores podem encontrá-la em Dungeons, Minas Abandonadas, Ruínas de Portais, Templos do Deserto, Mansões da Floresta e Bastiões, além de Cidades Antigas.