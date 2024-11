Mãe de Gugu relembra último momento do filho: “Estava adivinhando”

Aos 95 anos, Dona Maria do Céu se recordou da última vez que falou com o filho, e revelou que Gugu passou mais de três horas conversando com ela no quarto. “Ele não costumava ficar assim tanto tempo”, relembra. “Daí ele me beijou e, quando foi abrir a porta pra sair, eu o chamei e dei um beijo nele. Parece que eu estava adivinhando e ele também. Era uma coisa, assim, que ele estava falando pra nós: ‘Eu não vou voltar’”.