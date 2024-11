Samantha Quezet usou o Instagram para documentar os 30 dias ao lado de sua sogra, Alicia, e de seu marido, Aloysius Lee. A ideia é que a mulher se concentre no autocuidado e na cura enquanto sua família ajuda a preparar todas as refeições e a cuidar do bebê recém-nascido.

A mãe também seguiu a tradição de “não tomar banho” por um mês, pois acredita-se que a água pode diminuir a temperatura corporal. Como ela não pode tocar no líquido, o marido e a sogra ficaram encarregados de dar banho na criança.

Em termos de água potável, Samantha só bebia chá de ervas (cerca de 2 a 3 litros por dia). Aloysius, que tem ascendência chinesa malaia, comprou pacotes de alimentos da Malásia contendo ingredientes que a esposa necessitava.

A dieta de Samantha também incluía sopa de fígado, frango com gengibre e açafrão e sopa de pé de porco, iguaria que só deve ser consumida por mulheres.

Nos comentários dos vídeos, os seguidores ficaram admirados com os cuidados que os familiares tiveram com Samantha. “Gostaria de estar confinado!”, escreveu uma pessoa. Outra disse: “Sua sogra parece ser uma mulher incrível! Parabéns a vocês duas”. Um terceiro acrescentou: “Ok, isso parece realmente incrível”.