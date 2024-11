Mais de 500 contribuintes no Acre vão receber lote residual do Imposto de Renda; veja como consultar

A Receita Federal liberou nesta sexta-feira (22) a consulta do lote residual de restituição do Imposto de Renda do mês de novembro.

O valor será disponibilizado nas contas no dia 29 de novembro. Ao todo, o montante chega a R$ 558.822.664,11.

Desse total, R$ 306.889.921,43 será destinado a contribuintes que possuem prioridade legal, o que corresponde a:

4.802 restituições para idosos acima de 80 anos;

34.287 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos;

3.570 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

8.898 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

No Acre, o valor total é de R$ 1.791.220,42 e será distribuído entre 555 contribuintes.

Para verificar, acesse a página www.gov.br/receitafederal, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. Nessa etapa, é preciso informar o CPF e a data de nascimento.